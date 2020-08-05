После реконструкции аэропорт Салехарда будет принимать больше пассажиров
Глава округа заявил о традиционном начале учебного года — в ЗАГСах округа теперь можно посещать церемонии бракосочетания — аэропорт Салехарда готовятся реконструировать — при строительстве Пуровского моста нашли нарушения. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор Ямала объявил о традиционном начале учебного года
- Учебный год для школьников ЯНАО, несмотря на пандемию коронавируса, начнется 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. По его словам, на открытии учебного года даже возможны торжественные линейки.
В ЯНАО сняли запрет на присутствие гостей на бракосочетании
- В ямальских ЗАГСах на церемониях теперь могут присутствовать до 10 человек. Соответствующие изменения в законы внес губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
В ямальском селе построят медпункт в контейнере
- Власти ЯНАО обустроят базу медиков в селе Мыс Каменный в быстровозводимом контейнере. Его строительство и оснащение обойдется бюджету в 91,2 млн рублей. Общая площадь контейнера должна быть не менее 400 квадратных метров. В помещении разместят кабинеты фельдшера и детского врача, несколько палат, санузлы и технические комнаты.
Власти ЯНАО реконструируют аэропорт Салехарда
- На подготовку проектной документации для обновления аэропорта Салехарда будет потрачено до 2 млрд рублей. После реконструкции в аэрогавани появятся новые здания и увеличена пропускная способность. В аэропорту построят здание прилета и вылета повышенной комфортности, а также переходные галереи с двумя телескопическими трапами.
Пуровский мост построили по подложным документам
- Строительство моста через Пур в Пуровском районе ЯНАО проводилось по подложным документам Росрыболовства. После проверки окружная прокуратура выяснила, что подрядная организация на самом деле не согласовывала работы с ведомством.
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