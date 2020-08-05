05 августа 2020
04 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 6 августа. Ямальцам разрешили ходить на свадьбы, проект реконструкции салехардского аэропорта обойдется в миллиарды

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, аэропорт салехард
После реконструкции аэропорт Салехарда будет принимать больше пассажиров Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава округа заявил о традиционном начале учебного года — в ЗАГСах округа теперь можно посещать церемонии бракосочетания — аэропорт Салехарда готовятся реконструировать — при строительстве Пуровского моста нашли нарушения. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор Ямала объявил о традиционном начале учебного года

  • Учебный год для школьников ЯНАО, несмотря на пандемию коронавируса, начнется 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. По его словам, на открытии учебного года даже возможны торжественные линейки.

В ЯНАО сняли запрет на присутствие гостей на бракосочетании

В ямальском селе построят медпункт в контейнере

Власти ЯНАО реконструируют аэропорт Салехарда

  • На подготовку проектной документации для обновления аэропорта Салехарда будет потрачено до 2 млрд рублей. После реконструкции в аэрогавани появятся новые здания и увеличена пропускная способность. В аэропорту построят здание прилета и вылета повышенной комфортности, а также переходные галереи с двумя телескопическими трапами.

Пуровский мост построили по подложным документам

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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