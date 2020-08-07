Владельцев отечественных машин предложили освободить от транспортного налога Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Оптимизм после снятия карантина по коронавирусу и рост спроса на топливо оказали долгосрочное влияние на нефтяные цены. Нефть североморской марки Brent закрепилась на отметке 45,39 доллара за баррель (+0,49%), американская нефть WTI — 42,2 доллара за бочку (+0,02%).

Российский рубль также укрепил свои позиции по отношению к мировым валютам. Доллар упал к рублю на 25 копеек и закрепился на отметке в 73,03 рубля, евро потерял в цене одну копейку — 86,61 рубль.

Ситуация в России

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные автомобили . Авторы письма, направленного в Минфин, аргументируют свое предложение тем, что владельцы таких автомобилей — люди с невысоким уровнем доходов, поэтому этот шаг станет для них небольшой мерой экономической поддержки.

Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный ежегодный оплачиваемый выходной. Однако, потратить этот день они смогут исключительно на прохождение медосмотра. Соответствующее изменение уже внесено в Трудовой кодекс и вступит в силу с 11 августа.

Госдуме предложили оказать дополнительную финансовую помощь от государства гражданам, оставшимся без работы во время пандемии, или тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума. Согласно тексту законопроекта, таким людям предлагается доплачивать пособия до региональной величины прожиточного минимума.

Максимальная надбавка к пенсии в России составляет 415%. Она предусмотрена для обладателей государственных наград. На повышенную на 330% пенсию могут рассчитывать лауреаты государственных премий, заслуженные и народные артисты страны. Надбавка в 250% положена олимпийским чемпионам и владельцам орденов Трудовой славы и «За службу Родине в ВС СССР».

В Минфине предложили сократить финансирование Крыма на ближайшие два года. Согласно инициативе ведомства, в рамках оптимизации расходов, в 2021 году предлагается уменьшить расходы на развитие полуострова до 76,1 миллиарда рублей, в 2022 — до 82,3 миллиарда. Таким образом, бюджет Крыма недополучит 8,5 и 9,1 миллиарда соответственно.

Выпускники колледжей и российских школ оказались перед непростым выбором — куда поступить, чтобы получить востребованные в будущем образование и профессию. Какие специальности уходят в прошлое, а какие напротив — окажутся более востребованными через пять лет — выясним сегодня в ходе стрима на youtube-канале URA.RU в 15:00 по московскому времени.

Ситуация в мире

США обогнали Россию в рейтинге самых несчастных экономик мира . В составленном на основе показателей инфляции и безработице списке из 60 стран, штаты за год переместились с 50 на 25 место. Худшей экономикой мира признана венесуэльская, не первый год пребывающая в глубоком кризисе. В числе лучших оказались Таиланд и Сингапур.

Евросоюз выделил Ливану 33 миллиона евро экстренной помощи . Сообщается, что деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Бейрута после взрыва селитры. Европарламент не исключает также дальнейшее предоставление помощи пострадавшему городу.

Прогнозы и мнения экспертов

К концу года в России увеличится количество регионов с неблагоприятной финансовой ситуацией. В группу нестабильных по социально-экономическому положению субъектов РФ к Курганской области, Алтаю, Туве, Бурятии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Забайкальскому краю добавятся Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Хакасия. Об этом свидетельствуют исследования РАНХиГС.

Россияне имеют право попросить матпомощь у работодателя для подготовки детей в школу. По данным экспертов юридической компании PG Partners, в среднем на сборы ребенка выделяется около 5 тысяч рублей. Также возможно получение матпомощи, исходя из трудных жизненных обстоятельств. Однако такая помощь — право работодателя, а не его обязанность. Поэтому ее могут не согласовать.

Для увеличения пенсий до уровня европейских, России необходимо развивать накопительную пенсионную систему. Однако, российские власти постоянно откладывают ее введение, заявили экономисты.

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