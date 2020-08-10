10 августа 2020
09 августа 2020

Челябинская область приблизилась к отмене карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Главная просьба к южноуральцам — соблюдать меры личной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 11 августа зафиксировано 88 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 89), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость продолжает неуклонно снижаться, коэффициент распространения инфекции вплотную приблизился к 0,8 — это дает основание для перехода ко второму этапу отмены карантина.

«С начала пандемии произошел 12 891 случай заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — От ковидной пневмонии скончался 68-летний мужчина. Также умерли три пациента в возрасте 48, 32 и 74 лет, у которых COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 60 человек, с начала пандемии — 8847 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом в регионе начали закрывать ковидные больницы, а губернатор Алексей Текслер утвердил последний «пакет» снятия ограничений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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