Большая часть праздничных мероприятий пройдет в онлайн формате Фото: Дарья Попова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о праздновании Дня города в 2020 году. В документе указаны мероприятия, которые из-за пандемии коронавируса пройдут в режиме онлайн, а также запреты, которые введут на время торжества.

Мероприятия, приуроченные к 297-летию со дня основания города, уже начались с 10 августа и продлятся до 18 ноября 2020 года. Среди них — вечера открытого рояля «Green Royal Fest» (Сад Вайнера, с 10 по 14 августа, 19:30 — 21:00), XI Фестиваль актуального искусства «ЛОМ» (ЦПКиО им. Маяковского, 13 августа по 30 сентября, 10:00 — 18:00), радиомарафон «Екатеринбург FM» (14 августа, с 07:00 до 22:00) и прием почетных граждан города Екатеринбурга (12 ноября с 12:00 до 14:00).

Основная часть торжеств пройдет 15 августа. В онлайн-формате пройдет общегородской конкурс «Семья года», городская свадьба, телемарафон «Екатеринбург, ты лучший!» и конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». В этот день с 12 до 13 часов в оффлайне пройдет торжественное возложение цветов к памятнику основателям города Татищеву и де Геннину (Площадь Труда), концерт коллективов Свердловской государственной академической филармонии (ЦПКиО им. Маяковского, с 16:00 до 17:00) и праздничный фейерверк (точки у акватории городского пруда, у летнего парка «Уралмаш» и у Преображенского парка — 22:30).

Чтобы обеспечить правопорядок и для соблюдение санитарных норм по коронавирусу, глава города также выпустил список ограничений, за которым будет следить полиция. «Предприятиям торговли установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции 15 августа с 20:30 до 23:00 в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев, в границах улиц Машиностроителей — Ильича — Краснознаменной — проспекта Орджоникидзе, на участке проспекта Академика Сахарова, в границах улиц Вильгельма де Геннина и Анатолия Мехренцева», — говорится в постановлении.