В полиции Ямала не хватает рядовых сотрудников и руководителей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Салехардская больница начинает прием в поликлиниках — полиция Ямала испытывает «кадровый голод» — менее 20% ямальских дорог покрыты асфальтом — вновь начали умирать ковид-пациенты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

В Салехарде откроется поликлиника

Салехардская окружная клиническая больница ЯНАО частично возобновит прием пациентов в своих поликлиниках с 14 августа. Будут открыты поликлиники для детей и взрослых, стоматология и женская консультация.

В полиции Ямала наступил кадровый кризис

В ЯНАО наметился дефицит кадров из-за возросшей нагрузки на силовиков. В ямальском УМВД сейчас не хватает не только младшего и среднего состава, но и руководителей.

ЯНАО стал одним из лидеров антирейтинга

Ямал вошел в число регионов, имеющих самый низкий процент дорог с асфальтовым покрытием. Он составляет менее 20% от всего количества дорог в округе. По данным Минтранса РФ, регион также вошел в число отстающих в освоении средств, выделенных на строительство и ремонт дорог.

На Ямале от COVID умерло три человека

За последние сутки в ЯНАО скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом после почти полуторанедельной паузы. Об этом рассказали в окружном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. У всех погибших имелись сопутствующие хронические заболевания.