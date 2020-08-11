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Самое актуальное в ЯНАО на 12 августа. Поликлиника Салехарда возобновляет работу, в МВД региона не хватает сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, погоны, капитан, полиция
В полиции Ямала не хватает рядовых сотрудников и руководителей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Салехардская больница начинает прием в поликлиниках — полиция Ямала испытывает «кадровый голод» — менее 20% ямальских дорог покрыты асфальтом — вновь начали умирать ковид-пациенты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

В Салехарде откроется поликлиника

В полиции Ямала наступил кадровый кризис

ЯНАО стал одним из лидеров антирейтинга

  • Ямал вошел в число регионов, имеющих самый низкий процент дорог с асфальтовым покрытием. Он составляет менее 20% от всего количества дорог в округе. По данным Минтранса РФ, регион также вошел в число отстающих в освоении средств, выделенных на строительство и ремонт дорог.

На Ямале от COVID умерло три человека

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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