К зданию Ленинского суда стянуты оперативные службы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми из нескольких зданий судов утром 13 августа были эвакуированы все посетители и сотрудники. Об этом URA.RU сообщили в судах Ленинского, Индустриального и Мотовилихинского районов города.

«Нас всех — сотрудников и посетителей — примерно в 9:30—9:45 эвакуировали из здания суда. Причину нам не сообщили. Сейчас у здания суда находятся сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии», — сказала пресс-секретарь Ленинского райсуда Елена Деменева.

Примерно в это же время были эвакуированы все, кто находился в тот момент в здании Индустриального райсуда Перми. «Всем нам сказали покинуть помещение, не объяснив причину. Вероятно, поступил звонок о минировании [здания суда] Спустя примерно 40 минут мы вернулись на свои рабочие места», — пояснила агентству помощник председателя суда Нина Авдонина.

Из-за поступившей информация о минировании зданий Мотовилихинского райсуда, были эвакуированы все, кто находился в этих зданиях. «В 10:00 в суды [Мотовилихинского района] поступило анонимное сообщение о том, что здания заминированы. Эта информация проверялась, поэтому всех эвакуировали. Здание суда, расположенное на ул. 1905 года проверено, информация о минировании не подтвердилась. Мы приступили к работе. Еще два здания в настоящий момент проверяют сотрудники оперативных служб», — рассказала URA.RU пресс-секретарь суда Юлия Тайсина.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству пояснили, что информация о причинах эвакуации людей из здания судов сейчас уточняется.

По информации министерства территориальной безопасности края, в дежурные службы края поступило сообщение об угрозе взрывов на нескольких административных объектах Перми. «На месте работают оперативные службы. Признаков наличия реальной опасности для населения не выявлено. Информация проверяется. Личность злоумышленника устанавливается», — сообщает пресс-служба минтербезопасности Пермского края.