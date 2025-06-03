Медики зафиксировали первые случаи перегрева пермяков

В жару стоит внимательней относиться к своему здоровью
Первые случаи получения тепловых ударов и перегрева зафиксировали пермские медики этой весной. По данным Пермской станции скорой медицинской помощи, в мае такой диагноз поставили четырем пациентам.
«Перегрев, тепловой удар — 4», — говорится в отчете медиков в соцсети «ВКонтакте». Также врачи обращают внимание, что 936 человек спасли при остром нарушении мозгового кровообращения, еще 111 — при остром инфаркте миокарда.
Пермская станция скорой медпомощи работает в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе. Статистика собрана в этих территориях.
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