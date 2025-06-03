Медики зафиксировали первые случаи перегрева пермяков

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В жару стоит внимательней относиться к своему здоровью
В жару стоит внимательней относиться к своему здоровью Фото:

Первые случаи получения тепловых ударов и перегрева зафиксировали пермские медики этой весной. По данным Пермской станции скорой медицинской помощи, в мае такой диагноз поставили четырем пациентам.

«Перегрев, тепловой удар — 4», — говорится в отчете медиков в соцсети «ВКонтакте». Также врачи обращают внимание, что 936 человек спасли при остром нарушении мозгового кровообращения, еще 111 — при остром инфаркте миокарда.

Пермская станция скорой медпомощи работает в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе. Статистика собрана в этих территориях.

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Первые случаи получения тепловых ударов и перегрева зафиксировали пермские медики этой весной. По данным Пермской станции скорой медицинской помощи, в мае такой диагноз поставили четырем пациентам. «Перегрев, тепловой удар — 4», — говорится в отчете медиков в соцсети «ВКонтакте». Также врачи обращают внимание, что 936 человек спасли при остром нарушении мозгового кровообращения, еще 111 — при остром инфаркте миокарда. Пермская станция скорой медпомощи работает в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе. Статистика собрана в этих территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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