Шестиклассник из коррекционной школы в Пермском крае покончил с собой

В ночь на 3 июня в Краснокамске (Пермский край) в одной из беседок соцработник нашел тело подростка 2011 года рождения без признаков жизни. Он совершил суицид, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники.
«Мальчик обучался в коррекционной школе. С 2023 года учебный процесс он осваивал на дому. У него полная семья. Однако его родители состоят на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей. Кроме того, что мальчик и сам однажды был привлечен к административной ответственности по статье „Побои“. В данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщает портал.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в региональный следком. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено:
Следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!