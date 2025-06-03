Шестиклассник из коррекционной школы в Пермском крае покончил с собой

«В курсе.ру»: ученик коррекционной школы в Пермском крае совершил суицид
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители погибшего состоят на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей
Родители погибшего состоят на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей Фото:

В ночь на 3 июня в Краснокамске (Пермский край) в одной из беседок соцработник нашел тело подростка 2011 года рождения без признаков жизни. Он совершил суицид, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники. 

«Мальчик обучался в коррекционной школе. С 2023 года учебный процесс он осваивал на дому. У него полная семья. Однако его родители состоят на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей. Кроме того, что мальчик и сам однажды был привлечен к административной ответственности по статье „Побои“. В данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщает портал. 

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в региональный следком. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено:

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. 

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В ночь на 3 июня в Краснокамске (Пермский край) в одной из беседок соцработник нашел тело подростка 2011 года рождения без признаков жизни. Он совершил суицид, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники.  «Мальчик обучался в коррекционной школе. С 2023 года учебный процесс он осваивал на дому. У него полная семья. Однако его родители состоят на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей. Кроме того, что мальчик и сам однажды был привлечен к административной ответственности по статье „Побои“. В данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщает портал.  URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в региональный следком. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено: Следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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