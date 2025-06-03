В Перми суд признал виновными 12 человек, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр в разных районах города. Приговор вынесен по статьям 171.2 части 2 и 3 Уголовного кодекса РФ. Организатору преступной группы назначено четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Еще двое фигурантов получили условные сроки. Всем осужденным назначены штрафы от полумиллиона до 700 тысяч рублей.
«По данным МВД, преступная группа действовала на территории Перми и извлекла незаконный доход свыше 26 млн рублей. В ходе обысков изъяты десятки компьютерных станций, денежные средства, бухгалтерская документация, средства связи. На основании материалов полиции региональным Управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело», — сообщает «Полиция Прикамья» в telegram-канале.
Деятельность группы была пресечена летом 2022 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке спецназа. В ходе следствия, дела некоторых участников были выделены в отдельные производства. Все денежные средства, полученные от незаконного бизнеса, обращены в доход государства.
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