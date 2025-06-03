Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство участника СВО в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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За участника спецоперации заступился Александр Бастрыкин
За участника спецоперации заступился Александр Бастрыкин Фото:

В Перми ветерану спецоперации, у которого возник конфликт с приезжими, угрожали расправой. Сейчас бойцу, который потерял руку на фронте, грозит уголовная ответственность. За пермяка заступился глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он дал пермских коллегам указание возбудить уголовное дело о покушении на убийство участника СВО. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«В одном из телеграмм-каналов сообщается о конфликте в Перми с участием инвалида — участника СВО и двух приезжих. В публикации обсуждается возможное незаконное привлечение ветерана боевых действий к уголовной ответственности. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО», — сообщают в ведомстве. Также руководству следственного управления СКР по Прикамью поручено представить доклад о результатах расследования.

Уточняется также, что изначально проверку по факту конфликта проводили следователи Следкома, но затем материалы были переданы в территориальное подразделение МВД. Сейчас полиция расследует уголовное дело по ст. 111 УК РФ в отношении участника СВО.

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В Перми ветерану спецоперации, у которого возник конфликт с приезжими, угрожали расправой. Сейчас бойцу, который потерял руку на фронте, грозит уголовная ответственность. За пермяка заступился глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он дал пермских коллегам указание возбудить уголовное дело о покушении на убийство участника СВО. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «В одном из телеграмм-каналов сообщается о конфликте в Перми с участием инвалида — участника СВО и двух приезжих. В публикации обсуждается возможное незаконное привлечение ветерана боевых действий к уголовной ответственности. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО», — сообщают в ведомстве. Также руководству следственного управления СКР по Прикамью поручено представить доклад о результатах расследования. Уточняется также, что изначально проверку по факту конфликта проводили следователи Следкома, но затем материалы были переданы в территориальное подразделение МВД. Сейчас полиция расследует уголовное дело по ст. 111 УК РФ в отношении участника СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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