Пермский фестиваль «Зов Пармы» начал раскрывать программу 2025 года

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Турнир богатырей - традиция фестиваля (архивное фото)
Турнир богатырей - традиция фестиваля (архивное фото) Фото:

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае 26-27 июля в селе Серегово около Чердыни. Организаторы уже начали раскрывать некоторые подробности программы. Так, впервые на фестиваль приедет группа из Тамбова «Сколот», которая играет фолк-рок.

«В этом году фестиваль пройдет 26–27 июля в селе Серегово (Чердынский округ, Пермский край). Впервые на „Зове Пармы“ — „Сколот“! „Сколот“ — группа из Тамбова, играющая авторскую музыку с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Зов Пармы» ежегодно собирает тысячи зрителей со всей России. В финале праздника по традиции устраивают огненное шоу со сжиганием масштабного арт-объекта. В 2024 году это был дракон. В разные годы сжигали огромный раскачивающийся меч, птицу, которая взмахивала крыльями, а также рыбу.

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Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае 26-27 июля в селе Серегово около Чердыни. Организаторы уже начали раскрывать некоторые подробности программы. Так, впервые на фестиваль приедет группа из Тамбова «Сколот», которая играет фолк-рок. «В этом году фестиваль пройдет 26–27 июля в селе Серегово (Чердынский округ, Пермский край). Впервые на „Зове Пармы“ — „Сколот“! „Сколот“ — группа из Тамбова, играющая авторскую музыку с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль «Зов Пармы» ежегодно собирает тысячи зрителей со всей России. В финале праздника по традиции устраивают огненное шоу со сжиганием масштабного арт-объекта. В 2024 году это был дракон. В разные годы сжигали огромный раскачивающийся меч, птицу, которая взмахивала крыльями, а также рыбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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