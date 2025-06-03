Пермский фестиваль «Зов Пармы» начал раскрывать программу 2025 года

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае 26-27 июля в селе Серегово около Чердыни. Организаторы уже начали раскрывать некоторые подробности программы. Так, впервые на фестиваль приедет группа из Тамбова «Сколот», которая играет фолк-рок.
«В этом году фестиваль пройдет 26–27 июля в селе Серегово (Чердынский округ, Пермский край). Впервые на „Зове Пармы“ — „Сколот“! „Сколот“ — группа из Тамбова, играющая авторскую музыку с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль «Зов Пармы» ежегодно собирает тысячи зрителей со всей России. В финале праздника по традиции устраивают огненное шоу со сжиганием масштабного арт-объекта. В 2024 году это был дракон. В разные годы сжигали огромный раскачивающийся меч, птицу, которая взмахивала крыльями, а также рыбу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!