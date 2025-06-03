В Пермском крае удар молнии испепелил дом. Фото

«Парма-Новости»: в Кудымкаре Пермского края сгорел дом от удара молнии
© Служба новостей «URA.RU»
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Природное явление испепелило надворные постройки и крышу дома
Природное явление испепелило надворные постройки и крышу дома Фото:

В Кудымкарском районе (Пермский край) 2 июня произошел необычный инцидент. В деревне Тарова частный дом сгорел от удара молнии.

«Сообщение о пожаре в Тарова поступило в 17:04. В результате пожара была сгорели надворные постройки и крыша дома. На пожаре никто не пострадал. Обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются», — сообщает газета «Парма-Новости». 

URA.RU также направило запрос в региональное МЧС с просьбой подтвердить инцидент. Ответ ожидается. По данным издания, в результате ЧП семья, дом которых сгорел, осталась без крыши над головой. Погорельцам требуется материальная помощь.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Крохалево Пермского края от удара молнии погибла работница колхоза имени Дзержинского Людмила Крохалева. Трагедия произошла 18 мая около 18 часов вечера. В тот день в селе была гроза. Молния угодила в пермячку в тот момент, когда она разговаривала по телефону. Женщина скончалась на месте. Погибшей было около 50 лет.

На пожаре никто не пострадал
На пожаре никто не пострадал
Фото:

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В Кудымкарском районе (Пермский край) 2 июня произошел необычный инцидент. В деревне Тарова частный дом сгорел от удара молнии. «Сообщение о пожаре в Тарова поступило в 17:04. В результате пожара была сгорели надворные постройки и крыша дома. На пожаре никто не пострадал. Обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются», — сообщает газета «Парма-Новости».  URA.RU также направило запрос в региональное МЧС с просьбой подтвердить инцидент. Ответ ожидается. По данным издания, в результате ЧП семья, дом которых сгорел, осталась без крыши над головой. Погорельцам требуется материальная помощь. Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Крохалево Пермского края от удара молнии погибла работница колхоза имени Дзержинского Людмила Крохалева. Трагедия произошла 18 мая около 18 часов вечера. В тот день в селе была гроза. Молния угодила в пермячку в тот момент, когда она разговаривала по телефону. Женщина скончалась на месте. Погибшей было около 50 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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