В Кудымкарском районе (Пермский край) 2 июня произошел необычный инцидент. В деревне Тарова частный дом сгорел от удара молнии.
«Сообщение о пожаре в Тарова поступило в 17:04. В результате пожара была сгорели надворные постройки и крыша дома. На пожаре никто не пострадал. Обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются», — сообщает газета «Парма-Новости».
URA.RU также направило запрос в региональное МЧС с просьбой подтвердить инцидент. Ответ ожидается. По данным издания, в результате ЧП семья, дом которых сгорел, осталась без крыши над головой. Погорельцам требуется материальная помощь.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Крохалево Пермского края от удара молнии погибла работница колхоза имени Дзержинского Людмила Крохалева. Трагедия произошла 18 мая около 18 часов вечера. В тот день в селе была гроза. Молния угодила в пермячку в тот момент, когда она разговаривала по телефону. Женщина скончалась на месте. Погибшей было около 50 лет.
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