США усилили военные позиции у границ России и Беларуси

США усилили позиции в Европе, увеличив число своих военных на территории Польши. Это следует из договора между Вашингтоном и Варшавой, который продолжает декларацию президентов Польши Анджея Дуды и США Дональда Трампа.
«Военное сотрудничество Польши и США означает усиление безопасности для нашей части Европы, в частности для стран Балтии и Украины», — цитируют Дуда РИА «Новости». Отмечается, что договор между странами предполагает увеличить число американских военных на одну тысячу и перебазирование командования Пятого корпуса Сухопутных войск США в Польшу. По данным издания, уже сейчас порядка пяти тысяч американских военнослужащих разместили в республике.
Польша граничит с семью странами: Германией, Словакией, Чехией, Россией, Литвой, Белоруссией и Украиной. Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что в случае принятия решения о перебазировании тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу отношения РФ и НАТО осложнятся, передает деловая газета «Взгляд». В этом акте зафиксировано обязательство стран альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.
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