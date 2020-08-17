В США осудили желание РФ помочь Беларуси

США требует помочь не властям, а народу Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Американские политики осудили желание России оказать «военную помощь» Беларуси. Конгрессмены комитета по иностранным делам Майкл Маккол и Элиот Энгел считают, что Москва действует против свободы Беларуси.

«Мы поддерживаем народ Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны», — цитирует конгрессменов ТАСС.

Энгел и Маккол назвали безрассудным предложение президента России Владимира Путина помочь властям Беларуси. Кремль подрывает свободу и суверенитет страны предложением помощи «режиму», уверены конгрессмены.

Политики призвали администрацию США отказаться от сотрудничества с Россией по белорусскому вопросу. Они считают, что вместо этого стоит выстраивать диалог с европейскими коллегами и помогать народу Белоруссии. «Чтобы осуждать чрезмерное применение насилия властями и защищать суверенное право Беларуси определять свое собственное будущее», — объяснили Энгел и Маккол.

15 августа Путин и белорусский президент Александр Лукашенко созвонились для обсуждения ситуации в Белоруссии. Российский глава пообещал коллеге оказать помощь по первой же просьбе. Протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. Лукашенко с огромным отрывом обошел других кандидатов, набрав более 80% голосов.

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