Глава МИД РФ выступил с большой речью о Беларуси. Главное

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров поддержал идею конституционной реформы в Белоруссии Фото: Владимир Андреев
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Протесты в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Белоруссии. Свою позицию он высказал на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». URA.RU сделало подборку его главных тезисов.

  • Протесты в Белоруссии — это внутреннее дело страны.
  • Россия хочет быть полезна для республики, как союзное государство.
  • Россия выступает за любое решение белорусского правительства по налаживанию диалога с населением.
  • Путь конституционной реформы в республике весьма перспективен.
  • Ситуация в Белоруссии успокаивается, в последнее время нет свидетельств применения силы во время протестов.
  • В Координационный совет оппозиции вошло много людей, которые негативно относятся к развитию Союзного государства России и Белоруссии.
  • Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зря отказалась от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко прислать независимых наблюдателей на президентские выборы.
  • На экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказать давление, чтобы она после отъезда из республики продолжила призывать жителей к протестам

Также на форуме Лавров рассказал о заинтересованности России в сотрудничестве с Китаем по вопросам внедрения 5G и о попытках запада «оторвать» страны СНГ от РФ. Также он заявил, что новое вооружение сможет обеспечить неуязвимость страны.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после президентских выборов. Силовики применяли резиновые пули и водометы, чтобы разогнать людей. Глава страны Александр Лукашенко заявил, что 60% видео с пострадавшими во время акций протеста, являются постановочными, передает деловая газета «Взгляд». 23 августа состоялась масштабная акция протеста. В город прибыли военные.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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