Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Белоруссии. Свою позицию он высказал на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». URA.RU сделало подборку его главных тезисов.
- Протесты в Белоруссии — это внутреннее дело страны.
- Россия хочет быть полезна для республики, как союзное государство.
- Россия выступает за любое решение белорусского правительства по налаживанию диалога с населением.
- Путь конституционной реформы в республике весьма перспективен.
- Ситуация в Белоруссии успокаивается, в последнее время нет свидетельств применения силы во время протестов.
- В Координационный совет оппозиции вошло много людей, которые негативно относятся к развитию Союзного государства России и Белоруссии.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зря отказалась от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко прислать независимых наблюдателей на президентские выборы.
- На экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказать давление, чтобы она после отъезда из республики продолжила призывать жителей к протестам
Также на форуме Лавров рассказал о заинтересованности России в сотрудничестве с Китаем по вопросам внедрения 5G и о попытках запада «оторвать» страны СНГ от РФ. Также он заявил, что новое вооружение сможет обеспечить неуязвимость страны.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после президентских выборов. Силовики применяли резиновые пули и водометы, чтобы разогнать людей. Глава страны Александр Лукашенко заявил, что 60% видео с пострадавшими во время акций протеста, являются постановочными, передает деловая газета «Взгляд». 23 августа состоялась масштабная акция протеста. В город прибыли военные.
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