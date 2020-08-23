Свердловский прокурор пошел в суд из-за госзакупок правительства

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков подал в суд на правительство Свердловской области, карточка дела размещена на сайте облсуда. Глава надзорного ведомства оспаривает выбор ведомства, которое определяет цену при проведении государственных закупок. Предварительное слушание по делу начнется 24 августа в 14:30.
«Мы считаем, что полномочия по оценке правильности определения цены при проведении государственных закупок относятся к полномочиям министерства финансов региона. Но эти функции [в правительстве Свердловской области] осуществляет департамент госзакупок региона», — сообщила URA.RU пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.
Представитель свердловской прокуратуры уточнила, что до подачи иска в суд ведомство вносило протест на правовой акт, который регламентирует определение цены департаментом госзакупок. Протест был отклонен.
URA.RU обратилось за комментарием в Департамент информационной политики региона.
Как следует из карточки дела, его ведет судья Максим Старков. Ранее он рассматривал дело адвоката Антона Мамаева, который оспаривал указ Евгения Куйвашева о самоизоляции. Тогда суд отказался удовлетворить иск адвоката.
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