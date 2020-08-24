Двое мальчиков воссоединились с семьей пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области

Двух детей жительницы Артемовского городского округа, выехавшей за границу, вернули на родину. Как сообщил на своем сайте уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, мальчики присоединились к четырем ранее возвращенным в Россию братьям и сестрам.

Председатель местной думы Константин Трофимов рассказал URA.RU, что артемовчанка много лет назад вышла замуж за сирийца и уехала на его родину. «У пары было 8 детей. Старшую дочь выдали замуж за гражданина Сирийской арабской республики (САР). Старший сын, уже достигший совершеннолетия, погиб во время гражданской войны. Эту же участь разделил и отец семейства. Мать скончалась от онкологического заболевания», — рассказал Константин Трофимов. Оставшиеся шесть детей оказались в лагере для беженцев. Тревогу подняла их бабушка, живущая в Артемовском — она обратилась к уполномоченному по правам ребенка в РФ.

Четырех детей, родившихся в России, удалось репатриировать еще в феврале 2020 года. Двое младших были рождены на территории САР, поэтому их отправка к родственникам в Артемовский потребовала больше времени. Однако в конечном итоге семья воссоединилась. Константин Трофимов заверил, что депутаты гордумы свяжутся с ней и окажут необходимую помощь.