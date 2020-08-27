Участникам форума показатели классический трюк — «летающий танк» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области стартовал региональный военно-технический форум «Армия-2020». Экспозиция, которая пришла на смену выставки «Russian Expo Arms», стала самой массовой встречей политиков после начала пандемии.

На выставке под Екатеринбургом, которая будет идти с 27 по 29 августа, представлено более 150 единиц военной техники, в том числе восстановленная техника, которая использовалась на фронтах Второй мировой войны.

Хозяином праздника стал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. «В каждой эпохе своя линейка современного вооружения и техники. Сегодня мы подготовили линейку современной техники и вооружения, готовых к боевому применению в новом типе войн. Это бесконтактные войны, многосферные операции, разносторонние средства вооруженной борьбы и не только. Информационные технологии», — заявил в приветственной речи Лапин. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев неожиданно пропустил мероприятие. Гостей форума приветствовал его заместитель Азат Салихов, который служил в ВДВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гостем форма стал Митрополит Кирилл, который много общался с военными, но не делал заявлений со сцены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около стенда ГУФСИН России к делегации VIP вышел бард Александр Новиков. Он признался командующему ЦВО, что «не имел права пропустить мероприятие». Вскоре в объятьях певца оказался Митрополит Кирилл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После торжественной церемонии открытия политики отправились на стрельбище, первым из легендарного оружия Великой Отечественной войны — автомата ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) — стрелял полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов Алексей Вахрушев

Во время показательных выступления военные ЦВО показали процедуру зачистки села Ромашково от представителей незаконных бандформирований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В процессе зрителям показали, в том числе, как танк преодолевает водные преграды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И стреляет, находясь в воздухе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU