Кремль назвал 8 регионов с наибольшим иммунитетом к коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил список из восьми регионов, в которых коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 25%. Отвечая на вопрос URA.RU, представитель Кремля сообщил, что данные о сопротивляемости жителей инфекции были выявлены в ходе специального исследования.
По словам Пескова, в список российских субъектов с наиболее высоким коллективным иммунитетом вошли: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Астраханская область, Мурманская область, Татарстан, Амурская область и Калининградская область. Еще в трех российских регионах популяционный иммунитет превышает 20%.
В конце августа президент Владимир Путин в интервью «России 1» сообщил, что в восьми субъектах России популяционный иммунитет превысил 25 процентов. По мнению президента, эта статистика говорит о том, что у страны есть возможность стабилизироваться ситуацию с распространением коронавируса.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.