Кремль назвал 8 регионов с наибольшим иммунитетом к коронавирусу

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Исследование в российских регионах дало оптимистичные результаты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил список из восьми регионов, в которых коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 25%. Отвечая на вопрос URA.RU, представитель Кремля сообщил, что данные о сопротивляемости жителей инфекции были выявлены в ходе специального исследования.

По словам Пескова, в список российских субъектов с наиболее высоким коллективным иммунитетом вошли: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Астраханская область, Мурманская область, Татарстан, Амурская область и Калининградская область. Еще в трех российских регионах популяционный иммунитет превышает 20%.

В конце августа президент Владимир Путин в интервью «России 1» сообщил, что в восьми субъектах России популяционный иммунитет превысил 25 процентов. По мнению президента, эта статистика говорит о том, что у страны есть возможность стабилизироваться ситуацию с распространением коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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