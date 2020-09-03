Дипломат США: что надо сделать с Лукашенко «прямо сейчас»

Постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что западные страны должны попытаться убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от власти. Он указал на неприемлемость «сфальсифицированных выборов с последующим жестоким подавлением народа».
«То, что мы должны сделать прямо сейчас — это убедить Лукашенко, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах», — заявил американский дипломат в интервью Foreign Policy, его слова приводит РИА «Новости». Кроме того, американский дипломат отметил, что «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России во внутренние дела Белоруссии. По его мнению, Россия преследует цель оказать поддержку Лукашенко.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция уверена, что победу одержала кандидат Светлана Тихановская. За несколько дней в ходе беспорядков в белорусских городах пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Официально власти заявили о гибели троих протестующих.
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