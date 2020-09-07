Водители массово пробивают колеса на мосту через Обь
Актированные дни школьники проведут за компьютерами — кандидат в главы поселка предоставил поддельный диплом — автовладельцы пробивают колеса на мосту через Обь — в двух городах округа преступники угрожали взорвать здания. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:
Школьники Югры лишились отдыха из-за дистанта
- Югорские школьники зимой во время актированных дней будут заниматься дистанционно. Об этом URA.RU заявил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.
Югорский кандидат в главы поселка обманул избирком
- У кандидата в главы поселка Мулымья Александра Бурцева был обнаружен диплом о высшем образовании с признаками подделки. Эту информацию URA.RU подтвердили в избирательной комиссии Кондинского района.
Водители жалуются на качество асфальта на мосту через Обь
- Автомобилисты массово прокалывают колеса при проезде моста через Обь из-за плохого качества дорожного полотна. Дорожники планировал начать ремонт участка с 3 сентября, однако из-за дождливой погоды его перенесли на 2021 год.
В двух городах региона преступники угрожали взрывами зданий
- В Нижневартовске мужчина взял в заложники сотрудников одного из банков, требовал деньги и угрожал взорвать здание. Террорист задержан силовиками.
- В то же время в Сургуте злоумышленники вымогали 100 тысяч рублей у руководства ТРЦ и угрожали взорвать здание. За расследование этого дело взялись сотрудники ФСБ.
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