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Самое актуальное в ХМАО на 8 сентября. Во время морозов школьники будут учиться дистанционно, в двух городах Югры произошли лжеминирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, ремонт моста, ямы на дороге, плохая дорога, яма на дороге, разбитая дорога, мост 40-летия комсомола
Водители массово пробивают колеса на мосту через Обь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актированные дни школьники проведут за компьютерами — кандидат в главы поселка предоставил поддельный диплом — автовладельцы пробивают колеса на мосту через Обь — в двух городах округа преступники угрожали взорвать здания. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Школьники Югры лишились отдыха из-за дистанта

  • Югорские школьники зимой во время актированных дней будут заниматься дистанционно. Об этом URA.RU заявил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

Югорский кандидат в главы поселка обманул избирком

  • У кандидата в главы поселка Мулымья Александра Бурцева был обнаружен диплом о высшем образовании с признаками подделки. Эту информацию URA.RU подтвердили в избирательной комиссии Кондинского района.

Водители жалуются на качество асфальта на мосту через Обь

В двух городах региона преступники угрожали взрывами зданий

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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