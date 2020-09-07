В мэрии Перми после проверки ФСБ состоялось новое назначение

Ранее в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Перми прошли обыски Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Начальником департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) администрации Перми назначен Владимир Сюткин. Ранее чиновник занимал должность заместителя главы департамента ДГА. Сюткин будет работать в статусе «исполняющий обязанности», пояснили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«И. о. начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми назначен Владимир Сюткин», — указали в мэрии Перми. Начальником ДГА Перми является Мария Норова. Сейчас она находится в отпуске, который продлится до 22 октября, уточнили агентству в пресс-службе администрации.

В ноябре прошлого года в ДГА прошли оперативные мероприятия, которые провели сотрудники УФСБ Прикамья. Силовиков могли интересовать соглашения, которые мэрия Перми заключала с застройщиками. Соглашения подразумевают перечисления в бюджет 4000 рублей с каждого кв. метра возводимого жилья в случае превышения высотности.

Ранее в мэрии были назначены новые руководители управления жилищных отношений, управление капитального строительства и МКУ «Содержание муниципального имущества», а также заместитель главы города. Им стала Лариса Ведерникова, которая возглавила департамент земельных отношений администрации Перми.