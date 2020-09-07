Свердловский чиновник победил в кадровом конкурсе Кремля

Гурарий стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Одним из победителей суперфинала конкурса «Лидеры России» стал помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Вместе со статуэткой победители конкурса получили образовательный грант на 1 млн рублей, который может использовать для повышения квалификации. Как рассказал URA.RU Евгений Гурарий, он рассматривает возможность пройти обучение в московском государственном университете по программе «Executive MBA: Долгосрочное экономическое лидерство». По данным сайта ВУЗа, руководитель программы — декан экономфака МГУ Александр Азуан.

«Николай Николаевич [Цуканов] позвонил, поздравил с раннего утра. Я ему благодарен, потому что этот показатель во многом — результат и его наставлений», — рассказал Гурарий URA.RU.

Церемония награждения суперфиналистов состоялась 7 сентября в подмосковном Солнечногорске, в ней принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

До работы в уральском полпредстве Евгений Гурарий был заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области, а до этого был советником Дениса Паслера, который в тот момент был председателем правительства Свердловской области.