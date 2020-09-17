17 сентября 2020

В Свердловской области растет число умирающих от COVID. Пик эпидемии еще не прошел. СТАТИСТИКА

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
В сентября в регионе умирает больше людей, чем в июле — в пик пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число умерших свердловчан с диагнозом COVID-19 в начале сентября оказалось выше, чем на пике эпидемии — в начале июля. Тенденция прослеживается после анализа данных, которые предоставляет региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За первые 18 дней сентября умерло 109 пациентов с COVID-19, тогда как в августе за аналогичный период было зарегистрировано — 106 смертей. В пик пандемии (начало июля), когда выявлялось гораздо больше заболевших — умерло 98 человек. В июне за этот же отрезок времени было 33 умерших с диагнозом COVID-19.

Всего в Свердловской области на 18 сентября зарегистрировано 129 новых случаев коронавируса, выписано из больниц 62 человека, зарегистрировано 10 случаев смерти. Общее количество зафиксированных случаев в регионе — 27554.

Отметим, что Свердловская область находится на втором этапе по ограничениям, связанным с коронавирусом. 14 сентября свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать выставочным центрам и проводить групповые занятия в фитнес-центрах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...