Число умерших свердловчан с диагнозом COVID-19 в начале сентября оказалось выше, чем на пике эпидемии — в начале июля. Тенденция прослеживается после анализа данных, которые предоставляет региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За первые 18 дней сентября умерло 109 пациентов с COVID-19, тогда как в августе за аналогичный период было зарегистрировано — 106 смертей. В пик пандемии (начало июля), когда выявлялось гораздо больше заболевших — умерло 98 человек. В июне за этот же отрезок времени было 33 умерших с диагнозом COVID-19.
Всего в Свердловской области на 18 сентября зарегистрировано 129 новых случаев коронавируса, выписано из больниц 62 человека, зарегистрировано 10 случаев смерти. Общее количество зафиксированных случаев в регионе — 27554.
Отметим, что Свердловская область находится на втором этапе по ограничениям, связанным с коронавирусом. 14 сентября свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать выставочным центрам и проводить групповые занятия в фитнес-центрах.
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