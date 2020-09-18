Ученые назвали основной способ заражения коронавирусом

Специалисты нескольких американских центров здравоохранения определили основной способ передачи коронавируса. Результаты исследований были опубликованы в статье журнала Annals of Internal Medicine.
«Убедительные доказательства, представленные в отчетах о случаях (заболевания) <…> демонстрируют, что респираторная передача является доминирующей, а близость к инфицированным людям и плохая вентиляция ? ключевыми факторами передачи», — говорится в публикации.
Авторы утверждают, что коронавирус чаще передается от людей, у которых болезнь находится на ранней стадии. Количество частиц SARS-CoV-2 достигает максимального количества в организме примерно за один день до появления первых симптомов и снижается в течение недели после проявления болезни.
Подписывайтесь на URA.RU в