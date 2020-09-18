18 сентября 2020

Ученые назвали основной способ заражения коронавирусом

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Лето в городе. Сургут, люди в масках, социальная дистанция, маски медицинские
Ученые определили главный способ передачи коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Специалисты нескольких американских центров здравоохранения определили основной способ передачи коронавируса. Результаты исследований были опубликованы в статье журнала Annals of Internal Medicine.

«Убедительные доказательства, представленные в отчетах о случаях (заболевания) <…> демонстрируют, что респираторная передача является доминирующей, а близость к инфицированным людям и плохая вентиляция ? ключевыми факторами передачи», — говорится в публикации.

Авторы утверждают, что коронавирус чаще передается от людей, у которых болезнь находится на ранней стадии. Количество частиц SARS-CoV-2 достигает максимального количества в организме примерно за один день до появления первых симптомов и снижается в течение недели после проявления болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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