В Свердловской области снизилось число выздоровлений после COVID

В Свердловской области за сутки заразились человек. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число выздоровевших от коронавируса за последние сутки в Свердловской области стало ниже. Однако снизилось и число заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

«На Среднем Урале зарегистрировано 125 новых случаев COVID-19. Выписано 60 человек», — сообщает региональный оперштаб. За сутки умерло 8 человек. 43 больных находятся на аппаратах для искусственной вентиляции легких.

Наибольшее число зараженных снова оказалось в Екатеринбурге (62 человека). На втором месте Асбест. Третьим по заболеваемости оказался Богданович. Подтвержденные больные появились в 20 населенных пунктах региона. За все время в Свердловской области зарегистрировано 27 679 заражений.

Причем по данным на 18 число за прошедшие недели сентября в регионе уже умерло больше людей, чем за аналогичный период в августе. Всего скончалось 109 пациентов с коронавирусом.