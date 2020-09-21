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Самое актуальное в Курганской области на 22 сентября. Цены на проезд повысятся, в регионе начинаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобус, паз, школьники
С 23 сентября в Кургане повышается стоимость проезда на автобусах двух маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В области начнутся заморозки — в Кургане увеличится стоимость проезда на автобусах и объединят детские сады — в курганском селе школьники ушли на карантин из-за ОРВИ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

В регионе ожидаются заморозки

  • С 22 по 24 сентября температура воздуха в регионе опустится до -3 градусов. Об этом сообщили представители регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоимость проезда на автобусах увеличится

В Кургане объединят детские сады

В Белозерском дети ушли на карантин

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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