С 23 сентября в Кургане повышается стоимость проезда на автобусах двух маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В области начнутся заморозки — в Кургане увеличится стоимость проезда на автобусах и объединят детские сады — в курганском селе школьники ушли на карантин из-за ОРВИ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

В регионе ожидаются заморозки

С 22 по 24 сентября температура воздуха в регионе опустится до -3 градусов. Об этом сообщили представители регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоимость проезда на автобусах увеличится

С 23 сентября на двух автобусных маршрутах Кургана цена проезда повысится до 25 рублей. Об этом сообщается на сайте МКУ «Транспортное управление».

В Кургане объединят детские сады

Шесть детских садов в центре Кургана будут оптимизированы до конца года. В результате этого объединения будут сокращены ставки некоторых сотрудников.

В Белозерском дети ушли на карантин

Четыре детских образовательных учреждения в селе Белозерском переходят на дистанционный режим работы из-за вспышки ОРВИ. Решение об этом принял оперштаб по борьбе с коронавирусом на территории Белозерского района.