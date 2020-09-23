Кандидат в пермские губернаторы нашел способ вернуться в политику

Репин предложил политическим силам объединиться ради возвращения прямых выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, которому не дали участвовать в выборах губернатора, нашел способ вернуться в политику. На своей странице в Facebook он предложил всем политическим силам края объединиться, чтобы «получить большинство на выборах в краевой парламент и гордуму Перми».

Таким образом, по мнению Репина, получится внести изменения в соответствующие законы и вернуть прямые выборы мэров. «Я начинаю консолидацию всех заинтересованных в том, чтобы вернуть Пермскому краю прямые выборы глав городов и районов. Для этого нам надо получить большинство и в законодательном собрании Пермского края и в представительных органах местного самоуправления. П приглашаю все политические силы края к диалогу», — написал бизнесмен.

Репин напомнил, что прямые выборы мэров были отменены в 2014 году и за это время пермские власти не сделали ничего, чтобы вернуть их. Выборы в законодательное собрание края и гордуму Перми пройдут в 2021 году.

Владелец холдинга «Сатурн-Р» выдвинулся на выборы губернатора, но краевой избирком не зарегистрировал его в качестве кандидата. Решение крайизбиркома бизнесмен пытался опротестовать в суде, однако в исковых требованиях Репину было оказано.