Сотрудники горздрава Екатеринбурга отказываются покидать мэрию

Администрация Екатеринбурга столкнулась с трудностями при ликвидации городского управления здравоохранения, сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией. По словам собеседника агентства в мэрии, работники подразделения отказываются покидать «серый дом» по собственному желанию, на чем настаивала руководитель кадрового департамента администрации Елена Хазова.
«Ликвидация горздрава замедлилась: пока нет понимания, каким образом решать вопрос с кадрами. Хазова, чтобы сэкономить на компенсациях, предложила сотрудникам уволиться по собственному желанию, но те отказываются», — описал ситуацию источник. Предполагается, что часть работников мэрии после реформы перейдет в региональный минздрав. «Но это будут далеко не все. Большинство сотрудников [горздрава] сократят», — поделился другой источник URA.RU в администрации.
По его словам, предполагалось, что после ликвидации горздрава в мэрии сохранят несколько ставок (не больше пяти) — под летнюю оздоровительную кампанию. «Однако [мэр Александр] Высокинский сказал, что это не нужно», — описал ситуацию инсайдер. В пресс-службе городской администрации URA.RU заявили, что «в рамках взаимодействия администрации и министерства здравоохранения вопросы обсуждаются, но никаких конкретных решений не принято».
Как ранее сообщало URA.RU, передача полномочий по управлению больницами Екатеринбурга с городского уровня на областной должна завершиться к 1 января. Описывая предстоящие изменения, Высокинский в августе анонсировал, что горздрав после реформы станет подразделением регионального минздрава.
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