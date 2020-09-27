Школы Екатеринбурга накрывает волна коронавируса

В Екатеринбурге на дистант вернули 54 класса в 31 школе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге за последнюю неделю — с 21 по 28 сентября, — более чем в два раза выросло число школьных классов, переведенных на дистанционное обучение в связи со случаями COVID-19. Как сообщили в городском департаменте образования, по данным на 28 сентября, на дистант переведены 54 класса в 31 школе (21 сентября сообщалось о 23 классах в 14 школах), а также шесть групп в шести детских садах.

«По данным на 28 сентября: в связи со случаем коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведены 54 класса в 31 школе; 6 групп в 6 детсадах. С сегодняшнего дня на две недели — до 12 октября, — полностью закрыт детский сад № 265 в связи с подозрением на коронавирус у четырех сотрудников дошкольной организации», — говорится в сообщении мэрии.

Городские власти добавили, что в связи со случаями ОРВИ на дистанционное обучение перевели 20 классов в 15 школах Екатеринбурга (всего в городе более пяти тысяч школьных классов) и 13 групп в 13 детсадах. По данным полпредства президента РФ в УрФО, в целом по Свердловской области на занятия в заочном режиме переведены 253 школьных класса.