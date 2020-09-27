Инсайд: в прокуратуру крупнейшего района ХМАО нагрянули ревизоры

Силовики решили проверить работу коллег из-за скандального дела с сыном прокурора Фото: Софья Сандурская © URA.RU

В прокуратуре Нижневартовского района прошла проверка генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Причина визита — ситуация с сыном заместителя прокурора Нижневартовского района Татьяны Киселевой. В драке прокурорский сын сломал челюсть знакомому, отобрал у него наушники, но избежал уголовного наказания. Об этом URA.RU рассказала источник в надзорном ведомстве.

«Приезжал сотрудник из Екатеринбурга (там расположено управление генеральной прокуратуры РФ по УрФО — ред.). Запросили отказной материал, где подпись Хаматова стоит (начальник УМВД России по Нижневартовску — ред.). Взяли копии документов и уехали», — добавляет инсайдер агентства.

Источник в силовых структурах объяснил журналисту URA.RU, что причина внимания со стороны генеральной прокуратуры в том, что в деле замешан родственник заместителя прокурора. Дозвониться до Киселевой журналисту агентства не удалось, но источник в надзорном ведомстве добавил, что «в прокуратуре все перепуганы».

В управлении генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу не стали комментировать информацию агентства, передав журналистский запрос в прокуратуру ХМАО, где он уже находится пять дней. В ведомстве лишь подтвердили факт проверки, но ее подробности и причины обещали прокомментировать поздней.

Ранее URA.RU писало, что несовершеннолетний сын заместителя прокурора Нижневартовского района, напал на своего знакомого, ударом руки сломал ему челюсть в двух местах и отобрал наушники. В дальнейшем из материала дела исчез эпизод с пропавшими наушниками и в суде дело рассматривалось по более мягкой статье.