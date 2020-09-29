Александр Высокинский подвел итоги за 2 года работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ответил екатеринбургским депутатам, сомневавшимся в эффективности его работы на занимаемом посту в течение двух лет. Как он заявил на пресс-конференции, оценивать его деятельность можно лишь по итогам социально-экономического развития города.

«Именно эти данные [о социально-экономическом развитии] являются единственным показателем эффективности работы властей», — подчеркнул градоначальник. По его словам, по итогам 2019 года оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга превысил 2 трлн рублей, оборот розничной торговли — 835,5 млрд рублей. Среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях по итогам 2019 года приблизилась к 55 тысячам рублей. Рост реальной зарплаты составил 2,5% по сравнению с 2018 годом. Екатеринбург принес Свердловской области более 51% всех инвестиций. Александр Высокинский отчитался о строительстве четырех детсадов (больше, чем на 1000 мест) и реконструкции четырех школ (больше, чем на 3 600 мест).

Как писало URA.RU, ранее Екатеринбургская гордума обсуждала возможность по итогам ежегодного отчета мэра признать его работу неэффективной. В связи с этим дата отчета неоднократно переносилась. В итоге мэрии удалось погасить конфликт, и отчет был принят без замечаний. Однако в конце сентября, накануне двухлетия нахождения Высокинского на посту мэра, депутаты вновь подняли вопрос о его эффективности.