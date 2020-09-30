В Кремле оценили решение Собянина об отправке школ на каникулы

Сергей Собянин вводит новые меры борьбы с ковидом в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отправка московских школ на каникулы в связи с угрозой коронавируса — решительная мера, считают в Кремле. При этом требований к остальным регионам о введении аналогичных мер нет, а губернаторы должны принимать такие решения самостоятельно, ответил на вопрос URA.RU во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не Кремль должен видеть необходимость [в отправке школ на каникулы], ее видят главы регионов в рамках своих особых полномочий. [Мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин — человек решительный и принимает эффективные меры. Им было принято такое решение, Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом. Но каждому губернатору на месте виднее», — сказал URA.RU Дмитрий Песков.

Ранее Сергей Собянин увеличил продолжительность школьных каникул в Москве до двух недель из-за роста числа заболевших коронавирусом и ОРВИ. Дети не будут ходить в школы с 5 по 18 октября.