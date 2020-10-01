Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенты трех стран обсудили конфликт в Нагорном Карабахе — Кремль обвинил Навального — в Москве усиливают режим изоляции — россияне смогут получить деньги из ПФР — Рособрнадзор предложил досрочно сдавать ЕГЭ. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 1 октября — в обзоре URA.RU:

Президенты России, США и Франции обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что осуждают происходящее в Нагорном Карабахе. Главы трех стран призвали к немедленному прекращению боевых действий в этом регионе.

В тоже время, армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана. Однако, Минобороны Азербайджана позже опровергло эту информацию.

Эксперты считают, что от ситуации в Нагорном Карабахе будет сильно зависеть курс рубля.

Кремль обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Алексей Навальный получает инструкции от Центрального разведывательного управления США. По мнению Пескова Навальный постоянно получает инструкции из США.

Такое же мнение высказал и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, Навальный давно работает в интересах западных спецслубж.

В тоже время Песков обвинил Навального, за его слова в адрес президента РФ Владимира Путина.

В Москве введены новые ограничения из-за COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения для предприятий. Глава города ввел особые условия для сотрудников старше 65 лет. Кроме того Собянин обязал с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% работников столичных компаний.

В Софеде рассказали об индексаций пенсий

Индексации пенсий, которые запланированы на ближайшее время, затронут пять категорий граждан. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Продлена программа возврата денег за туризм

В России до 10 января 2021 года продлили программу кешбэка за туры по стране. В эту программу также включили туристических агрегаторов.

Создатели вакцины раскрыли детали испытаний

Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, получили ли они лекарство или плацебо. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В России могут ввести досрочную сдачу ЕГЭ

В Рособрнадзоре хотят вернуть досрочную сдачу ЕГЭ в 10 классе. С таким предложением выступили в Общественном совете при ведомстве.

Россияне смогут вернуть деньги из ПФР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс, которые позволят вернуть часть пенсионных взносов.

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