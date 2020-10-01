Самое важное в России и в мире на 1 октября. Кремль обвинил Навального в работе на ЦРУ, пенсии проиндексируют, рубль может рухнуть из-за войны в Карабахе

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенты трех стран обсудили конфликт в Нагорном Карабахе — Кремль обвинил Навального — в Москве усиливают режим изоляции — россияне смогут получить деньги из ПФР — Рособрнадзор предложил досрочно сдавать ЕГЭ. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 1 октября — в обзоре URA.RU:

Президенты России, США и Франции обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

  • Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что осуждают происходящее в Нагорном Карабахе. Главы трех стран призвали к немедленному прекращению боевых действий в этом регионе.
  • В тоже время, армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана. Однако, Минобороны Азербайджана позже опровергло эту информацию.
  • Эксперты считают, что от ситуации в Нагорном Карабахе будет сильно зависеть курс рубля.

Кремль обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ

  • По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Алексей Навальный получает инструкции от Центрального разведывательного управления США. По мнению Пескова Навальный постоянно получает инструкции из США.
  • Такое же мнение высказал и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, Навальный давно работает в интересах западных спецслубж.
  • В тоже время Песков обвинил Навального, за его слова в адрес президента РФ Владимира Путина.

В Москве введены новые ограничения из-за COVID

  • Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения для предприятий. Глава города ввел особые условия для сотрудников старше 65 лет. Кроме того Собянин обязал с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% работников столичных компаний.

В Софеде рассказали об индексаций пенсий

  • Индексации пенсий, которые запланированы на ближайшее время, затронут пять категорий граждан. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Продлена программа возврата денег за туризм

  • В России до 10 января 2021 года продлили программу кешбэка за туры по стране. В эту программу также включили туристических агрегаторов.

Создатели вакцины раскрыли детали испытаний

В России могут ввести досрочную сдачу ЕГЭ

Россияне смогут вернуть деньги из ПФР

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