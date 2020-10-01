Президенты трех стран обсудили конфликт в Нагорном Карабахе — Кремль обвинил Навального — в Москве усиливают режим изоляции — россияне смогут получить деньги из ПФР — Рособрнадзор предложил досрочно сдавать ЕГЭ. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 1 октября — в обзоре URA.RU:
Президенты России, США и Франции обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
- Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что осуждают происходящее в Нагорном Карабахе. Главы трех стран призвали к немедленному прекращению боевых действий в этом регионе.
- В тоже время, армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана. Однако, Минобороны Азербайджана позже опровергло эту информацию.
- Эксперты считают, что от ситуации в Нагорном Карабахе будет сильно зависеть курс рубля.
Кремль обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ
- По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Алексей Навальный получает инструкции от Центрального разведывательного управления США. По мнению Пескова Навальный постоянно получает инструкции из США.
- Такое же мнение высказал и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, Навальный давно работает в интересах западных спецслубж.
- В тоже время Песков обвинил Навального, за его слова в адрес президента РФ Владимира Путина.
В Москве введены новые ограничения из-за COVID
- Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения для предприятий. Глава города ввел особые условия для сотрудников старше 65 лет. Кроме того Собянин обязал с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% работников столичных компаний.
В Софеде рассказали об индексаций пенсий
- Индексации пенсий, которые запланированы на ближайшее время, затронут пять категорий граждан. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Продлена программа возврата денег за туризм
- В России до 10 января 2021 года продлили программу кешбэка за туры по стране. В эту программу также включили туристических агрегаторов.
Создатели вакцины раскрыли детали испытаний
- Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, получили ли они лекарство или плацебо. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В России могут ввести досрочную сдачу ЕГЭ
- В Рособрнадзоре хотят вернуть досрочную сдачу ЕГЭ в 10 классе. С таким предложением выступили в Общественном совете при ведомстве.
Россияне смогут вернуть деньги из ПФР
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс, которые позволят вернуть часть пенсионных взносов.
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