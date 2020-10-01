Кризисный свердловский город приступил к выборам мэра

Прогнозируют, что новый градоначальник будет ставленником «ВСМПО-Ависма» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фаворита в конкурсе на пост мэра Верхней Салды выберут после 13 ноября. Об этом сообщили URA.RU в местной думе. Между тем, ведущий кандидат вызывает у местных элит неоднозначные эмоции.

«Документы от потенциальных участников конкурса принимаются до 20 октября. До 13 ноября специальная комиссия проверит их подлинность. Затем состоится второй этап конкурса — публичное собеседование с изложением программы развития городского округа», — рассказали в думе. После этого депутаты примут решение о назначении мэра.

Как сообщало URA.RU, экс-глава Верхней Салды Михаил Савченко 30 сентября сложил свои полномочия. В ближайшие две недели ожидается его назначение в одну из структур областного правительства. Врио мэра назначен его заместитель по ЖКХ, бывший начальник цеха градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма» Константин Носков. Ранее его уже представили губернатору Евгению Куйвашеву.

Между тем, собеседники URA.RU в Верхней Салде успели пожалеть об уходе Савченко. «Он минимально зависел от руководства ВСМПО, а Носков будет проводить ту политику, которую диктует предприятие. Не факт, что это будет лучше для города», — говорят инсайдеры. Получить комментарий Константина Носкова на момент публикации не удалось.

URA.RU писало о натянутых отношениях Савченко с руководством «ВСМПО-Ависма». Из-за пандемии коронавируса крупнейший производитель титана переживает кризис, что сказывается на социально-экономической ситуации в Верхней Салде.