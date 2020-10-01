Свердловскую больницу наградят деньгами за борьбу с COVID

Специалисты Асбестовской больницы помогали лечить пациентов в COVID-госпитале в ЭКСПО Фото: Instagram Евгений Куйвашева

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Свердловской области выделит грант больнице Асбеста за борьбу специалистов с коронавирусом в COVID-госпитале в ЭКСПО. Об этом сообщается в тексте указа свердловского губернатора Евгения Куйвашева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение комплексных мероприятий по размещению медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в медицинском мобильном комплексе на территории АО „Уральский выставочный центр“ по адресу: г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2», — говорится в документе. Он датирован 1 октября 2020 года.

Источники URA.RU в правительстве региона уточнили, что речь идет о выделении больнице Асбеста субсидии на покрытие их расходов, которые они понесли за период работы в госпитале в ЭКСПО. «Это средства на оплату труда медработников, за медикаменты и прочие расходы», — сообщил собеседник. Главврач Асбестовской больницы Игорь Брагин в беседе с URA.RU заявил, что не в курсе ситуации, поскольку находится в отпуске.

Резервный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» принял первых пациентов 13 июля. Свердловская область потратила рекордную сумму на мобильный госпиталь: первоначальные расходы составили 190,4 млн рублей, корпус был смонтирован в конце марта. Учитывая дополнительные расходы на оборудование, общая стоимость проекта выросла до 284,8 млн рублей. Таким образом, одно больничное место обошлось бюджету в 5,7 млн рублей. В эту стоимость вошла и аренда площадей выставочного центра с 28 марта по 30 июня 2020 года, которая обошлась бюджету региона в 42 миллиона 61 тысячу рублей. Мобильный госпиталь был демонтирован к 1 сентября.