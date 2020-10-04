Армия Нагорного Карабаха уничтожила военный аэродром в Азербайджане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конфликт в Нагорном Карабахе — обвинения в адрес Навального — в Тихом океане разлились нефтепродукты — в Германии открыли памятник Горбачеву. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 3—4 октября — в обзоре URA.RU:

Армия Азербайджана захватила важный город в Карабахе, Москва сообщила об условиях ввода миротворческих сил

Вооруженные силы Азербайджана захватили город Джебраил, имеющий стратегическое значение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом Минобороны Армении опровергло информацию о взятии азербайджанскими военными Джебраила.

В то же время армия Нагорного Карабаха уничтожила военный аэродром в азербайджанском городе Гяндже.

Азербайджанская сторона сообщила о 24 погибших и 111 раненых мирных жителях страны.

Россия может ввести войска Нагорный Карабах только при условии согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта в Карабахе.

Владимир Жириновский предложил ввести Нагорно-Карабахскую республику в состав России.

В Белоруссии продолжаются протесты, Украина планирует ввести санкции против Белоруссии

В Минске из-за протестов закрыли восемь станций метро в центре города. Силовики разгоняют протестующих водометами.

Ранее Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Главы государств обсудили обстановку внутри стран.

Украина может ввести санкции против официальных лиц Белоруссии по примеру Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На Камчатке произошла экологическая катастрофа

В акватории Тихого океана в районе Авачинского залива на Камчатке произошла экологическая катастрофа. По предварительным данным, причиной ЧП стала течь нефтепродуктов, содержащих фенол.

Министерство обороны РФ заявило, что оно не причастно к этой ситуации.

Ранее военных обвинили в том, что из-за их действий в Тихий океан вылилось ракетное топливо.

Киселев и Мясников выступили против Навального

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Алексея Навального нужно судить за клевету из-за его болезни.

Врач Александр Мясников назвал Навального предателем, который «продался за конфетку».

В Германии установили памятник Горбачеву

В рамках очередного Дня германского единства в городе Дессау-Рослау открыли памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

СПЧ просит провести расследование смерти журналистки Ирины Славиной

Совет при президенте России по правам человека обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить действия нижегородских силовиков, после обыска которых сгорела нижегородская журналистка Ирина Славина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что расследование смерти Славиной пройдет на высшем уровне.