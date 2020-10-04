Самое важное в России и в мире на 3—4 октября. Азербайджан захватил важный город в Карабахе, на Камчатке произошла экологическая катастрофа

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Армия Нагорного Карабаха уничтожила военный аэродром в Азербайджане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конфликт в Нагорном Карабахе — обвинения в адрес Навального — в Тихом океане разлились нефтепродукты — в Германии открыли памятник Горбачеву. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 3—4 октября — в обзоре URA.RU:

Армия Азербайджана захватила важный город в Карабахе, Москва сообщила об условиях ввода миротворческих сил

  • Вооруженные силы Азербайджана захватили город Джебраил, имеющий стратегическое значение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом Минобороны Армении опровергло информацию о взятии азербайджанскими военными Джебраила.
  • В то же время армия Нагорного Карабаха уничтожила военный аэродром в азербайджанском городе Гяндже.
  • Азербайджанская сторона сообщила о 24 погибших и 111 раненых мирных жителях страны.
  • Россия может ввести войска Нагорный Карабах только при условии согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта в Карабахе.
  • Владимир Жириновский предложил ввести Нагорно-Карабахскую республику в состав России.

В Белоруссии продолжаются протесты, Украина планирует ввести санкции против Белоруссии

На Камчатке произошла экологическая катастрофа

  • В акватории Тихого океана в районе Авачинского залива на Камчатке произошла экологическая катастрофа. По предварительным данным, причиной ЧП стала течь нефтепродуктов, содержащих фенол.
  • Министерство обороны РФ заявило, что оно не причастно к этой ситуации.
  • Ранее военных обвинили в том, что из-за их действий в Тихий океан вылилось ракетное топливо.

Киселев и Мясников выступили против Навального

В Германии установили памятник Горбачеву

СПЧ просит провести расследование смерти журналистки Ирины Славиной

  • Совет при президенте России по правам человека обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить действия нижегородских силовиков, после обыска которых сгорела нижегородская журналистка Ирина Славина.
  • Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что расследование смерти Славиной пройдет на высшем уровне.

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