Конфликт в Нагорном Карабахе — обвинения в адрес Навального — в Тихом океане разлились нефтепродукты — в Германии открыли памятник Горбачеву. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 3—4 октября — в обзоре URA.RU:
Армия Азербайджана захватила важный город в Карабахе, Москва сообщила об условиях ввода миротворческих сил
- Вооруженные силы Азербайджана захватили город Джебраил, имеющий стратегическое значение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом Минобороны Армении опровергло информацию о взятии азербайджанскими военными Джебраила.
- В то же время армия Нагорного Карабаха уничтожила военный аэродром в азербайджанском городе Гяндже.
- Азербайджанская сторона сообщила о 24 погибших и 111 раненых мирных жителях страны.
- Россия может ввести войска Нагорный Карабах только при условии согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта в Карабахе.
- Владимир Жириновский предложил ввести Нагорно-Карабахскую республику в состав России.
В Белоруссии продолжаются протесты, Украина планирует ввести санкции против Белоруссии
- В Минске из-за протестов закрыли восемь станций метро в центре города. Силовики разгоняют протестующих водометами.
- Ранее Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Главы государств обсудили обстановку внутри стран.
- Украина может ввести санкции против официальных лиц Белоруссии по примеру Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
На Камчатке произошла экологическая катастрофа
- В акватории Тихого океана в районе Авачинского залива на Камчатке произошла экологическая катастрофа. По предварительным данным, причиной ЧП стала течь нефтепродуктов, содержащих фенол.
- Министерство обороны РФ заявило, что оно не причастно к этой ситуации.
- Ранее военных обвинили в том, что из-за их действий в Тихий океан вылилось ракетное топливо.
Киселев и Мясников выступили против Навального
- Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Алексея Навального нужно судить за клевету из-за его болезни.
- Врач Александр Мясников назвал Навального предателем, который «продался за конфетку».
В Германии установили памятник Горбачеву
- В рамках очередного Дня германского единства в городе Дессау-Рослау открыли памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
СПЧ просит провести расследование смерти журналистки Ирины Славиной
- Совет при президенте России по правам человека обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить действия нижегородских силовиков, после обыска которых сгорела нижегородская журналистка Ирина Славина.
- Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что расследование смерти Славиной пройдет на высшем уровне.
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