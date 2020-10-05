Полиция проводит проверку по данному факту (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В московском метро мужчина набросился на женщину из-за того, что она была без маски и кашляла. Инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро «Профсоюзная».

Как сообщает «Известия», мужчина подошел к женщине еще на платформе, пока она и другие пассажиры ждали поезд. Сначала он толкнул ее, а потом набросился на нее с кулаками уже в вагоне поезда. «Мужчина напал на женщину, которая кашляла и в это время находилась без маски», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, находящиеся рядом люди смогли оградить женщину от нападавшего. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

На сегодняшний день в России выявлено более 1,2 млн заболевших коронавирус. По мнению заведующего отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергея Ениколопова, властям не удается мотивировать людей носить маски и перчатки. Соблюдать ограничений из-за COVID-19 россиян стимулируют истории о заболевших знакомых, пишет «Национальная служба новостей».