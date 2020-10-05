Ключевую структуру мэрии Челябинска закрыли для посетителей

Мэрия постепенно закрывается для посетителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В челябинской мэрии полностью закрыли для посещения комитет по делам образования. Специалисты будут консультировать только по телефону и электронной почте, уточнили URA.RU в администрации Челябинска.

«Комитет по делам образования Челябинска с 5 октября временно переведен на дистанционный режим в целях проведения профилактических мероприятий. Прием посетителей закрыт», — заявили URA.RU в мэрии.

Телефоны сотрудников опубликованы на официальном сайте ведомства. Всего в администрации Челябинска переведены на удаленную работу порядка половины чиновников. Это решение было принято после того, как соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.