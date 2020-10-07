8 октября состоится очередное заседание по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Уже тринадцать медиков умерли от коронавируса — неотложка переходит на круглосуточный режим — в горсобрании Златоуста нашли скандальных депутатов — экс-мэру Тефтелеву грозит колония строгого режима. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:
Медик погиб от коронавируса, еще один госпитализирован
- В Магнитогорске от коронавируса скончался врач анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков. Это уже тринадцатая смерть врача в регионе с начала эпидемии.
- Глава областного онкологического центра Андрей Важенин госпитализирован с положительным тестом на COVID.
Неотложки переходят на особый режим работы
- Вся муниципальная служба неотложной помощи Челябинска с 12 октября переводится на круглосуточный режим работы. Ранее они работали с 10:00 до 22:00.
В горсобрании Златоуста обнаружили недобросовестных депутатов
- Руководящие посты в городском собрании Златоуста получили обладатель фальшивого диплома и экс-глава исполкома «Единой России», арестованный после скандального ДТП. О таких кадровых решениях сообщил источник в депутатском корпусе города.
Тефтелеву грозит колония строгого режима
- Обвиняемому в получении крупной взятки экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву могут вынести приговор в 6,5 года колонии строгого режима и штраф 100 млн рублей. Заседание суда состоится 8 октября.
- Подельник Тефтелева, экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, до оглашения приговора выпущен под подписку о невыезде. Об этом решили на заседании 7 октября.
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