07 октября 2020
06 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 8 октября. Медик умер от коронавируса, Тефтелева могут отправить в колонию строгого режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание по делу Евгения Тефтелева. Челябинск, тефтелев евгений
8 октября состоится очередное заседание по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже тринадцать медиков умерли от коронавируса — неотложка переходит на круглосуточный режим — в горсобрании Златоуста нашли скандальных депутатов — экс-мэру Тефтелеву грозит колония строгого режима. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

Медик погиб от коронавируса, еще один госпитализирован

  • В Магнитогорске от коронавируса скончался врач анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков. Это уже тринадцатая смерть врача в регионе с начала эпидемии.
  • Глава областного онкологического центра Андрей Важенин госпитализирован с положительным тестом на COVID.

Неотложки переходят на особый режим работы

В горсобрании Златоуста обнаружили недобросовестных депутатов

  • Руководящие посты в городском собрании Златоуста получили обладатель фальшивого диплома и экс-глава исполкома «Единой России», арестованный после скандального ДТП. О таких кадровых решениях сообщил источник в депутатском корпусе города.

Тефтелеву грозит колония строгого режима

  • Обвиняемому в получении крупной взятки экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву могут вынести приговор в 6,5 года колонии строгого режима и штраф 100 млн рублей. Заседание суда состоится 8 октября.
  • Подельник Тефтелева, экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, до оглашения приговора выпущен под подписку о невыезде. Об этом решили на заседании 7 октября.

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