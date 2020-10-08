Число заболевших продолжает расти Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зарегистрировано 191 заболевших коронавирусом. Таких показателей не фиксировалось с начала августа, когда действовали санитарные ограничения. Большинство заболевших выявлено в Екатеринбурге.

«Зарегистрирован 191 новый случай COVID-19 в Свердловской области. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+124)», — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. 135 свердловчан находится в тяжелом состоянии — 123 из них — на ИВЛ. Еще 615 пациентов больниц в состоянии средней тяжести.

За сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. С начала эпидемии умерло 640 свердловчан. выздоровело 134 человека. Общее число выписанных достигло 22 766. Всего в Свердловской области коронавирусом заболело 30 717 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закрытая статистика показывает еще более резкий рост. Источники в медицинской среде заявляют, что рост числа заболевших за последние две недели составил около 60%. За наделю с 28 сентября по 4 октября коронавирусом заболело почти 1,5 тысячи жителей Екатеринбурга. При этом, согласно официальной статистике, в областном центре за этот срок заболело всего 570 горожан.