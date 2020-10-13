Свердловчанам назвали идеальные сроки покупки в кризис

Эксперт отметил, что в сентябрь был рекорд по продажам однокомнатных и двухкомнатных квартир как в «новостройках», так и по «вторичной недвижимости» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Свердловской области, которые хотят купить квартиру в ближайшее время, нужно активизироваться. Застройщики и собственники вторичного жилья могут поднять цены на жилье из-за кризиса. Таким прогнозом поделился директор по продажам риэлторской компании «Этажи» Максим Злобин.

«За август и сентябрь „новостройки“ увеличивали долю продаж по всем направлений рынка до 25%. На данный момент по нашим прогнозам доля составит порядка 18%. Основная проблема в том, что не хватает ассортимента в сегменте „доступное жилье“. Соответственно, рынок вторичной недвижимости активизировался, и на данный момент идет с ростом к началу лета почти в два раза», — объяснил он.

Эксперт уверен, что для покупателей недвижимости наступило время выбирать жилье. Сейчас новостройки будут поднимать ценник на оставшиеся квадратные метры, за ними пойдет и «вторичка»», — уточнил он.

Злобин отметил, что сентябрь стал рекордным месяцем по продажам однокомнатных и двухкомнатных квартир как «новостроек», так и «вторичной недвижимости». «При этом спрос в данный момент сохраняется, но у „новостройки“ товарная полка практически вся вымылась в этом сегменте, и в ближайшее время пополнение не предвидится», — рассказал представитель «Этажей».

Ранее эксперты разошлись в оценке решения квартирного вопроса во время кризиса. Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева считает, что откладывать покупку квартиры не стоит, при этом экономист Константин Селянин призвал свердловчан без надобности не тратить средства на покупку нового жилья.