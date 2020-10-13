Текслер выступил с предложением на совещании у Путина

Алексей Текслер принял участие в совещании правительства РФ с Владимиром Путиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона говорил о поддержке инвестиций в регион и предложил продлить механизм компенсации выпадающих доходов и сделать бессрочными правила их расчета.

«Текслер выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства», — сообщает пресс-служба Текслера в Telegram. Текслер, в частности, поддержал инструмент соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Он напомнил, что в области завершается обсуждение пяти крупных проектов и еще три готовятся.

Текслер доложил Путину, как в регионах работает механизм ивестиционных и налоговых вычетов, согласно которому субъектам компенсируют две трети выпадающих доходов по налогу на прибыль. По словам челябинского губернатора, в области расширены инструменты применения этого механизма.

Губернатор Челябинской области предлагает продлить на три года решение о компенсации выпадающих доходов, сообщает пресс-служба. Также Текслер предложил главе государства сделать бессрочными правила расчета выпадающих доходов и убрать ограничения для организаций, чьи льготы попадают под вычет.

Период действия льгот для резидентов территорий опережающего развития должен быть продлен, отметил Текслер. По мнению губернатора, это позволит запустить новый раунд привлечения инвесторов в ТОРы моногородов.