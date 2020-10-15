15 октября 2020

Госдума раскритиковала и не приняла прогноз Минэкономразвития

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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме ожидают, что Минэкономразвития учтет вторую волну вируса при доработке своего прогноза Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Комитет Госдумы по экономической политике отклонил прогноз Минэкономразвития РФ на 2021—2023 годы. По мнению депутатов, документ не учитывает вторую волну коронавируса в стране.

«Прогноз не может рассматриваться в качестве основы для формирования федерального бюджета на 2021 год до тех пор, пока в обоих вариантах прогноза не будет в полной мере учтено наступление „второй волны“ пандемии коронавируса», — приводит «Интерфакс» выдержки из заключения Госдумы. По мнению депутатов, в Минэкономразвития не учли ограничительные меры, последующие после наступления новой волны.

В Госдуме подчеркнули, что игнорирование в прогнозе новой волны вируса является недопустимым. Кроме того, депутаты отмечают, что при отсутствии вакцинации и дисциплины у многих жителей страны новая волна распространения инфекции по длительности превысит первую. В связи с этим Госдума ожидает корректировок федерального бюджета в сторону снижения финансирования многих социально-экономических сфер страны.

Ранее российские политологи и экономисты выразили уверенность, что в скором времени Минэкономразвития ждут большие изменения. В частности, ведомству, по мнению экспертов, как минимум грозит пересмотр обязанностей, как максимум — полная ликвидация.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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