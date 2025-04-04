В России нашли дешевый способ производить электронику

В России наблюдается рост числа контрактных производств электроники, что приводит к снижению цен на их услуги и недозагрузке мощностей у собственных заводов брендов, сообщают издания. Доля загруженности собственных производственных линий крупных производителей составляет менее 50%.
«В России растет число контрактных производств электроники, предлагающих услуги дешевле собственных заводов брендов. Это привело к недозагрузке мощностей последних — менее 50%...» — пишет «Коммерсант». Некоторые предприятия уже приступили к передаче своих производственных процессов на аутсорсинг.
Цены на контрактное производство снижаются из-за увеличения конкуренции между производителями, рассказал вице-президент компании «Рикор» Антон Громов. Он также добавил, что за последний год стоимость размещения заказов на контрактном производстве в России снизилась на 20—30%.
В результате увеличения конкурентоспособности и снижения стоимости услуг компания «Рикор» значительно нарастила мощности своих контрактных линий. Такие изменения на рынке приводят к тому, что даже крупные технологические компании, такие как Yadro и «Аквариус», начинают переносить часть своего производства на аутсорсинг, чтобы сократить издержки, связанные с поддержанием и обслуживанием собственных производственных линий.
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