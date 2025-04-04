Трамп назвал приговор Ле Пен ошибкой в бухгалтерии

Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с приговором, вынесенным бывшему кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен, и описал ситуацию как результат «охоты на ведьм». По утверждениям Трампа, причиной всего стала ошибка в бухгалтерских расчетах.
«Она (Ле Пен — прим. URA.RU) терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что должно было бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному нарушению, о котором она, вероятно, ничего не знала... По мне, так это ошибка в бухгалтерском учете», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Кроме того, американский лидер подчеркнул устойчивость и решимость Ле Пен в политической борьбе, несмотря на серии поражений. Трамп охарактеризовал судебное преследование в отношении Ле Пен как «охоту на ведьм» и выразил свое одобрение французскому правому лидеру.
Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была осуждена к четырем годам лишения свободы и к пятилетнему запрету на участие в выборах. Приговор включает немедленное лишение избирательных прав на период пяти лет. Дело Ле Пен связано с обвинениями в растрате средств.
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