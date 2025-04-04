Трамп назвал приговор Ле Пен ошибкой в бухгалтерии

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Трамп не согласился с приговором Ле Пен
Трамп не согласился с приговором Ле Пен Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с приговором, вынесенным бывшему кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен, и описал ситуацию как результат «охоты на ведьм». По утверждениям Трампа, причиной всего стала ошибка в бухгалтерских расчетах.

«Она (Ле Пен — прим. URA.RU) терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что должно было бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному нарушению, о котором она, вероятно, ничего не знала... По мне, так это ошибка в бухгалтерском учете», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Кроме того, американский лидер подчеркнул устойчивость и решимость Ле Пен в политической борьбе, несмотря на серии поражений. Трамп охарактеризовал судебное преследование в отношении Ле Пен как «охоту на ведьм» и выразил свое одобрение французскому правому лидеру.

Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была осуждена к четырем годам лишения свободы и к пятилетнему запрету на участие в выборах. Приговор включает немедленное лишение избирательных прав на период пяти лет. Дело Ле Пен связано с обвинениями в растрате средств.

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Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с приговором, вынесенным бывшему кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен, и описал ситуацию как результат «охоты на ведьм». По утверждениям Трампа, причиной всего стала ошибка в бухгалтерских расчетах. «Она (Ле Пен — прим. URA.RU) терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что должно было бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному нарушению, о котором она, вероятно, ничего не знала... По мне, так это ошибка в бухгалтерском учете», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Кроме того, американский лидер подчеркнул устойчивость и решимость Ле Пен в политической борьбе, несмотря на серии поражений. Трамп охарактеризовал судебное преследование в отношении Ле Пен как «охоту на ведьм» и выразил свое одобрение французскому правому лидеру. Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была осуждена к четырем годам лишения свободы и к пятилетнему запрету на участие в выборах. Приговор включает немедленное лишение избирательных прав на период пяти лет. Дело Ле Пен связано с обвинениями в растрате средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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