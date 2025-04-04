Shot: россиянин чуть не остался без прививки от бешенства

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Врачи заявили, что «медикаменты отсутствуют»
Врачи заявили, что «медикаменты отсутствуют» Фото:

В Уфе местному жителю, пострадавшему от нападения собаки, не хватило вакцины от бешенства в государственном травмпункте, сообщают telegram-каналы. После того как мужчина был покусан бездомным животным, он начал процедуру вакцинации, которая предполагает несколько инъекций. Однако к четвертому сеансу в конце марта в учреждении не оказалось необходимого препарата.

«Россиянину, пострадавшему от нападения собаки, не хватило препарата от бешенства. В больнице заявили, что „вакцина отсутствует“... Когда подошло время для четвертой инъекции — в конце марта, — препарата, по словам пострадавшего, в травмпункте не оказалось», — пишет telegram-канал Shot Проверка.

Эта ситуация заставила мужчину и его семью экстренно искать другое медицинское учреждение, где можно было бы продолжить курс вакцинации. По словам мужчины, в частных клиниках также не было необходимого препарата, что значительно усложнило поиски. В итоге, необходимая вакцина нашлась в городской клинической больнице, где и была проведена следующая инъекция.

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В Уфе местному жителю, пострадавшему от нападения собаки, не хватило вакцины от бешенства в государственном травмпункте, сообщают telegram-каналы. После того как мужчина был покусан бездомным животным, он начал процедуру вакцинации, которая предполагает несколько инъекций. Однако к четвертому сеансу в конце марта в учреждении не оказалось необходимого препарата. «Россиянину, пострадавшему от нападения собаки, не хватило препарата от бешенства. В больнице заявили, что „вакцина отсутствует“... Когда подошло время для четвертой инъекции — в конце марта, — препарата, по словам пострадавшего, в травмпункте не оказалось», — пишет telegram-канал Shot Проверка. Эта ситуация заставила мужчину и его семью экстренно искать другое медицинское учреждение, где можно было бы продолжить курс вакцинации. По словам мужчины, в частных клиниках также не было необходимого препарата, что значительно усложнило поиски. В итоге, необходимая вакцина нашлась в городской клинической больнице, где и была проведена следующая инъекция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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