Москва побила собственный рекорд по числу миллиардеров

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Москва заняла второе место в мире по числу миллиардеров
Москва заняла второе место в мире по числу миллиардеров Фото:

Москва заняла второе место в мире по количеству миллиардеров, обогнав Гонконг, согласно последнему рейтингу журнала Forbes. По данным издания, в российской столице проживает 90 миллиардеров, чье совокупное состояние оценивается в 409 миллиардов долларов.

В Москве насчитывается 90 миллиардеров, их количество за год увеличилось на 16 человек, свидетельствуют данные на сайте журнала. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, что позволило городу опередить Гонконг, который ранее делил второе место с Москвой.

Тройку лидеров замыкает Гонконг с 72 миллиардерами, число которых за год сократилось на два человека. При этом лидером по-прежнему остается Нью-Йорк с 123 миллиардерами. В рейтинге также упоминаются другие крупные мировые города, такие как Лондон и Пекин, занимающие четвертое и пятое места соответственно.

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Москва заняла второе место в мире по количеству миллиардеров, обогнав Гонконг, согласно последнему рейтингу журнала Forbes. По данным издания, в российской столице проживает 90 миллиардеров, чье совокупное состояние оценивается в 409 миллиардов долларов. В Москве насчитывается 90 миллиардеров, их количество за год увеличилось на 16 человек, свидетельствуют данные на сайте журнала. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, что позволило городу опередить Гонконг, который ранее делил второе место с Москвой. Тройку лидеров замыкает Гонконг с 72 миллиардерами, число которых за год сократилось на два человека. При этом лидером по-прежнему остается Нью-Йорк с 123 миллиардерами. В рейтинге также упоминаются другие крупные мировые города, такие как Лондон и Пекин, занимающие четвертое и пятое места соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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