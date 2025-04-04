Насколько сильной будет магнитная буря 5 апреля 2025: прогноз и солнечные вспышки

Метеозависимым людям стоит подготовиться — по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 5 апреля 2025 года ожидается магнитная буря умеренной интенсивности. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 51%, а индекс Kp достигнет значения в пять баллов. Виновником предстоящего геошторма стала серия мощных солнечных вспышек, зафиксированных в конце марта. Подробнее о солнечных вспышках, а также силе магнитной бури — в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце марта и в начале апреля 2025
Конец первого весеннего месяца 2025 года ознаменовался всплеском солнечной активности беспрецедентного масштаба. Наше светило буквально разбушевалось, выбрасывая в космическое пространство колоссальные объемы энергии.
По информации специалистов ИКИ и ИСЗФ РАН, только за четыре дня конца марта было зарегистрировано свыше 50 солнечных вспышек различной интенсивности. Особенно выделяется мощное событие класса X, произошедшее 28 марта в 18:21 по московскому времени. Эта вспышка сопровождалась значительным выбросом солнечной плазмы, который, к счастью для нас, не был направлен непосредственно к Земле.
30 марта 2025 года специалисты зафиксировали пять вспышек предпоследнего класса мощности М. Первая была отмечена в 00:38, затем последовали еще четыре события с мощностью от M1.4 до M1.9. 31 марта ситуация продолжила развиваться — приборы слежения обнаружили 23 новые вспышки. Хотя большинство из них относились к слабому классу C, четыре достигли уровня M, способного влиять на радиосвязь и навигационные системы.
Первый день апреля принес некоторое снижение активности — произошло 14 вспышек, из которых только одна достигла класса M. Тем не менее, общий индекс вспышечной активности к концу дня составил 6,7 балла, что соответствует оранжевому уровню (третьему из пяти возможных).
Ученые отмечают, что текущий рост солнечной активности имеет системный характер — увеличивается количество активных областей одновременно в обоих полушариях Солнца. Наиболее интенсивная серия вспышек регистрируется в южном полушарии в активной области №4048, которая постепенно приближается к линии прямого воздействия на Землю.
Прогноз магнитной бури 5 апреля 2025
Заряженные частицы, высвободившиеся в результате мартовских вспышек, достигнут Земли 5 апреля, вызвав геомагнитные возмущения. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, в субботу ожидается магнитная буря умеренной силы с индексом Kp=5.
Вероятностный анализ показывает, что шансы столкнуться с магнитной бурей 5 апреля составляют 51%. При этом вероятность просто геомагнитных возмущений (без достижения уровня бури) оценивается в 35%, а вероятность спокойной магнитосферы — всего 14%. Таким образом, с вероятностью 86% наша планета испытает какие-либо магнитные колебания.
Почасовой прогноз указывает, что геошторм будет активен практически весь день 5 апреля, сохраняя стабильный уровень Kp=5 во всех временных интервалах. Только вечером 6 апреля индекс начнет снижаться до значения Kp=3, что соответствует слабой геомагнитной буре.
Прогнозные значения других важных показателей также подтверждают предстоящие возмущения. Геомагнитный индекс Ap, который дополнительно характеризует интенсивность магнитных колебаний, 5 апреля достигнет значения 20, что значительно выше показателей 4 апреля (12) и 6 апреля (10). Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 составит 165 единиц, свидетельствуя о повышенной активности нашего светила.
Как защитить себя от воздействия магнитных бурь
Чтобы снизить негативное влияние предстоящей магнитной бури 5 апреля, специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- Пересмотрите режим питания – в дни геомагнитных возмущений стоит уменьшить потребление соли, жирной и тяжёлой пищи, отдав предпочтение свежим овощам, фруктам и лёгким белковым блюдам.
- Контролируйте водный баланс – адекватное потребление жидкости помогает организму легче справляться со стрессом, в том числе вызванным геомагнитными колебаниями.
- Снизьте физические нагрузки – 5 апреля лучше отказаться от интенсивных тренировок, заменив их неспешными прогулками на свежем воздухе или лёгкой йогой.
- Избегайте стимуляторов – кофеин, алкоголь и никотин могут усилить неприятные симптомы, поэтому от них лучше временно отказаться или существенно ограничить их употребление.
- Обеспечьте полноценный отдых – полноценный сон и периоды спокойного отдыха помогут организму адаптироваться к меняющимся условиям.
- Не забывайте о медикаментах – людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заблаговременно проконсультироваться с врачом и иметь под рукой необходимые лекарства.
- Планируйте день с учётом прогноза – по возможности перенесите важные встречи и мероприятия, требующие высокой концентрации внимания, на другие дни.
- Практикуйте техники релаксации – медитация, глубокое дыхание и другие методы расслабления помогут снизить уровень стресса и легче перенести геомагнитные возмущения.
Важно помнить, что чувствительность к магнитным бурям индивидуальна — некоторые люди практически не замечают их влияния, в то время как другие испытывают значительный дискомфорт. Внимательное отношение к своему состоянию и соблюдение профилактических мер помогут сохранить работоспособность и хорошее самочувствие даже в период повышенной солнечной активности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.