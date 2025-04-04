Украина использует российский банк для оплаты консульского сбора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства Фото:

Счет украинского посольства в Москве, который ранее использовался для оплаты консульского сбора, все еще активен. Этот счет не заблокирован, несмотря на прекращение работы дипмиссии, свидетельствуют судебные документы и данные налоговой.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — указано в официальном ответе на запрос о закрытии счета соответствующей службой. Текст передает РИА Новости. Кроме того, на сайте уже не функционирующего посольства Украины в Москве до сих пор доступны реквизиты данного счета для оплаты консульского сбора.

Ранее посольство Украины в Москве прекратило работу по приему граждан с 24 февраля 2022 года, в день, когда началась специальная военная операция. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины объявило о закрытии всех консульских учреждений страны на территории России. Кроме того, Киев принял решение о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

В феврале 2024 года Россия аннулировала договор аренды здания, которое занимало украинское посольство в Москве. Это действие стало ответной мерой на аналогичные шаги Киева, предпринятые в предыдущем году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счет украинского посольства в Москве, который ранее использовался для оплаты консульского сбора, все еще активен. Этот счет не заблокирован, несмотря на прекращение работы дипмиссии, свидетельствуют судебные документы и данные налоговой. «Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — указано в официальном ответе на запрос о закрытии счета соответствующей службой. Текст передает РИА Новости. Кроме того, на сайте уже не функционирующего посольства Украины в Москве до сих пор доступны реквизиты данного счета для оплаты консульского сбора. Ранее посольство Украины в Москве прекратило работу по приему граждан с 24 февраля 2022 года, в день, когда началась специальная военная операция. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины объявило о закрытии всех консульских учреждений страны на территории России. Кроме того, Киев принял решение о разрыве дипломатических отношений с Москвой. В феврале 2024 года Россия аннулировала договор аренды здания, которое занимало украинское посольство в Москве. Это действие стало ответной мерой на аналогичные шаги Киева, предпринятые в предыдущем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...