Украина использует российский банк для оплаты консульского сбора

Счет украинского посольства в Москве, который ранее использовался для оплаты консульского сбора, все еще активен. Этот счет не заблокирован, несмотря на прекращение работы дипмиссии, свидетельствуют судебные документы и данные налоговой.
«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — указано в официальном ответе на запрос о закрытии счета соответствующей службой. Текст передает РИА Новости. Кроме того, на сайте уже не функционирующего посольства Украины в Москве до сих пор доступны реквизиты данного счета для оплаты консульского сбора.
Ранее посольство Украины в Москве прекратило работу по приему граждан с 24 февраля 2022 года, в день, когда началась специальная военная операция. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины объявило о закрытии всех консульских учреждений страны на территории России. Кроме того, Киев принял решение о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
В феврале 2024 года Россия аннулировала договор аренды здания, которое занимало украинское посольство в Москве. Это действие стало ответной мерой на аналогичные шаги Киева, предпринятые в предыдущем году.
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